Mercato : pour le directeur sportif du club Leonardo "le PSG a besoin de vendre avant d'acheter"

"Je pense que Paris a toujours été ambitieux. Aujourd'hui est un moment délicat, on ne peut pas éliminer ce qui est arrivé ces derniers mois. Et on vit la conséquence de ça. Et cette année ça va être pire par rapport à ça, jouer à huit clos jusqu'à quand ? Tu n'as pas de billetterie (...) c'est difficile un peu", a réagi ce dimanche le directeur sportif du PSG, Leonardo, invité de Canal +. "Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter. Le Paris Saint-Germain est dans la même situation", a assumé le Brésilien. Quelques heures plus tôt, Mbappé avait exhorté ses dirigeants à "faire un bon recrutement", sur TF1.

Leonardo a indiqué que lui et Mbappé pensaient "la même chose". "Honnêtement je pense qu'on a une base très forte, Neymar, Di Maria, Mbappe, Marquinhos, Verratti (...) On a besoin de faire deux trois choses, des ajustements. Après il ne faut pas oublier que cette équipe-là est arrivée en finale de la Ligue des champions. Thiago Silva est parti mais il n'y avait pas Meunier et Cavani, cette équipe-là était compétitive. Après est-ce que l'on peut faire mieux ? On espère", a poursuivi le directeur sportif.

Leonardo a assumé que Paris ne signerait pas beaucoup de joueurs en un mois. Il a rappelé que le club avait déjà fait un grand investissement en signant Icardi dont l'option d'achat renégociée est estimée à moins de 60 millions d'euros contre 70 à la base. Et Sergio Rico. Concernant la fin de contrats de Neymar et Mbappe en 2022, le directeur sportif a assuré : "On veut continuer avec eux. Après, il faut trouver le bon moment et la bonne manière". Affaire à suivre...