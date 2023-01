Mercato - Prêt de Iyad Mohamed, arrivée de Anton Salétros : le SM Caen annonce ses deux premiers mouvements

Le Stade Malherbe Caen n'a attendu qu'une quarantaine d'heure pour annoncer les deux premiers mouvements de son Mercato. Côté départ, le club de foot normand a prêté Iyad Mohamed jusqu'à la fin de la saison. Recruté cet été, le jeune milieu de terrain caennais n'a été aperçu que trois fois et à chaque fois à l'extérieur (A Nîmes, à Paris et au Mans) pour un temps cumulé de dix minutes en Ligue 2.

Côté arrivée, Anton Salétros a comme attendu paraphé son contrat avec Malherbe. Le milieu de terrain suédois évoluait en D1 Norvégienne. Il devrait participer ce mardi à son premier entraînement avec Caen. L'international suédois arrive libre et s'engage jusqu'en 2025 après avoir effectué huit passes décisives et inscrit cinq but en 28 rencontres cette saison.