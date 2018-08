Paris, France

C'est un retour en arrière pour Kevin Trapp, arrivé en juillet 2015 de l'Eintracht Francfort (Allemagne) au PSG le gardien de but fait le chemin inverse. Barré par la concurrence de Gianluigi Buffon et Alphonse Areola pour le poste de gardien numéro 1 au PSG, Kévin Trapp retourne dans son ancien club où il a joué 96 matchs (entre 2012 et 2015). L'international allemand est prêté par le Paris Saint-Germain au club allemand pour un an sans option d'achat.