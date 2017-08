MERCATO PSG : Messi souhaite bonne chance à Neymar

Neymar n'est pas encore un joueur du PSG mais après ses adieux ce mercredi matin à ses co-équipiers du FC Barcelone, le Brésilien a reçu un message touchant de son ami Messi. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, la star argentine a souhaité bonne chance à son ami "dans cette nouvelle vie".

Neymar a salué et annoncé son départ ce mercredi à ses co-équipiers du FC Barcelone. Il n'a pas précisé sa destination mais nul doute qu'il va débarquer dans les prochaines 24 heures à Paris pour signer au PSG. En tout cas son ami dans le vestiaire catalan et star du FC Barcelone, Lionel Messi a souhaité à Neymar bonne chance via un message sur les réseaux sociaux. "C'est un grand plaisir d'avoir partagé toutes ces années. Je te souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle vie", écrit l'attaquant argentin.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos amigo @neymarjr Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida . Nos vemos Tkm A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 2, 2017 at 6:05am PDT

Neymar, a annoncé ce mercredi matin son départ du Barça à ses coéquipiers réunis pour la reprise de l'entraînement, après des semaines de rumeurs sur son transfert au PSG. Selon l'un des conseillers du joueur, le Brésilien sera présenté "cette semaine" à la presse et aux supporters parisiens.