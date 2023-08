MERCATO PSG : Neymar se dirige vers le Al-Hilal Football Club

Et si Neymar partait définitivement du PSG dans les jours ou heures à venir ? la tendance est forte en tout cas. Le Brésilien veut partir et le club veut se débarrasser du joueur de 31 ans. Plusieurs clubs se sont renseignés mais un seul est en train de passer à l'offensive : le Al-Hilal Football Club en Arabie Saoudite.

"Des discussions" sont en cours entre le club saoudien et l'attaquant du PSG, mais "il n'y a pas encore d'accord" nous précise l'entourage du joueur. Le Paris Saint-Germain de son côté a reçu "une très belle offre" et discute avec Al-Hilal pour trouver un accord financier, en vue d'un transfert du joueur.

Neymar, arrivé au club en 2017 et sous contrat jusqu'en 2027, a été reçu cette semaine par le conseiller football Luis Campos et l'entraineur Luis Enrique et il lui a été signifié qu'il ne faisait plus partie du projet sportif du Paris Saint-Germain.

Ce dernier avait déjà demandé officiellement à quitter le club, selon les informations de France Bleu Paris.

Outre L'Arabie Saoudite, le FC Barcelone, son ancien club, était intéressé par sa venue, tout comme le club de MLS des Los Angeles Galaxy, confirme une autre source à la direction des sports de Radio France.

Neymar avait même pris des renseignements concernant la Ligue où évolue désormais Lionel Messi. Mais le marché des transferts a fermé ses portes le 2 aout dernier.