MERCATO PSG - Odsonne Edouard prolonge avec Paris et file en prêt au Celtic FC (Eco)

Le jeune attaquant du PSG, Odsonne Edouard, vient de prolonger ce jeudi soir son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2020. Dans la foulée, le club vient d'annoncer que Edouard était prêté pour un an avec option d'achat l'attaquant au Celtic FC (Eco).

La route du PSG et de Odsonne Edouard se sépare mais va peut être se recroiser très vite. Le club de la capitale a en effet décidé de prêter son attaquant puissant de 19 ans au Celtic FC (Eco). Glasgow qui est le premier adversaire du PSG en Ligue des champions le 12 septembre prochain. Dans un communiqué, le club de la capitale annonce qu'il a d'abord prolongé Odsonne Edouard (jusqu'en juin 2020) avant de le prêter au club écossais pour un an avec option d'achat. C'est le deuxième prêt dans la carrière de ce garçon formé au PSG qui n'a jamais joué en pro avec Paris. Pour rappel, il a passé 5 mois à Toulouse (Janv-Mai 2017) où il a plus fait parlé de lui en dehors que sur le terrain.