Mercato PSG : Pablo Sarabia file à Wolverhampton (ANG)

Il était temps que l'aventure s'arrête entre le PSG et Pablo Sarabia. Plus les jours et les matchs défilés dans cette saison 2022-2023, plus les prestations de l'international espagnol de 30 ans tendaient vers l'indigeste.

Arrivé en juillet 2019 au PSG en provenance du FC Séville (transfert 18M d'euros), l'attaquant aura fait 98 apparitions sous le maillot rouge et bleu. Le bilan sportif est clairement très moyen pour Sarabia qui aura marqué 21 buts et délivré 12 passes décisives. Le natif de Madrid a toujours souffert de son statut de "super remplaçant" derrière les Mbappé, Neymar puis Messi.

En signant pour deux ans et demi chez les Wolves, Pablo Sarabia retrouve l'entraîneur ibérique Julen Lopetegui. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé mais la presse anglaise pense savoir qu'il avoisine les cinq millions d'euros avec des bonus à la clef.

Lors de son point presse samedi à quelques jours de cette signature, Christophe Galtier a évoqué la situation de Pablo Sarabia : "c'est un très bon joueur, mais il n'était pas heureux ici, si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas être productif", et le technicien de poursuivre " Pablo a l'opportunité de rejoindre la Premier League, on a parlé avec Luis (Campos, le conseiller football) et notre président, cela ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans notre effectif. S'il peut s'épanouir en Angleterre, je lui souhaite bonne chance."