Mercato : qui est Anel Ahmedhodžić, le défenseur qui arrive aux Girondins de Bordeaux ?

L'international bosnien Anel Ahmedhodžić arrive en Gironde et doit signer ce lundi aux Girondins de Bordeaux, en ce dernier jour du mercato. Le défenseur de 22 ans, en provenance de Malmö, serait la quatrième recrue des Marine et Blanc.

Les Girondins de Bordeaux renforcent encore leur défense. Le Bosnien Anel Ahmedhodžić (22 ans) va s'engager en prêt, avec une option d'achat négociée à 4 millions d'euros, jusqu'à la fin de la saison, d'après une information de notre confrère de 20 minutes Clément Carpentier confirmée à France Bleu Gironde. Le défenseur central vient du club suédois de Malmö. Il sera la quatrième et, normalement, dernière recrue des Marine et Blanc pour ce mercato hivernal. Ahmedhodžić est aussi international avec la Bosnie-Herzégovine (12 sélections et un but).

Défenseur robuste

Le natif de Malmö a joué une centaine de matches en professionnel depuis le début de sa jeune carrière, en 2016. Il a participé à 18 matches de coupe d'Europe (Ligue des Champions et Ligue Europa) avec le club suédois, notamment contre la Juventus Turin et Chelsea cette saison. Ce grand défenseur central (1,92m) vient renforce l'axe des Girondins de Bordeaux, tout comme le Brésilien Marcelo. Ce secteur est souffrance depuis le début de la saison où les Marine et Blanc ont la pire défense du championnat (53 buts encaissés en 22 matches).

Avec le départ imminent du capitaine Laurent Koscielny, la situation en attente du Mozambicain Edson Mexer et la lente acclimatation du Norvégien Stian Grégersen, il semblait urgent d'apporter du sang-neuf à ce poste. Une nationalité de plus parmi les joueurs des Girondins de Bordeaux même si Anel Ahmedhodžić est le deuxième Bosnien au club avec Vladimir Petkovic, l'entraîneur.