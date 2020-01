Mercato sans doute terminé pour Montpellier, qui tire une croix sur Roger Assalé

Alors qu'il espérait encore pouvoir l'attirer ces derniers jours et même ces dernières heures, le MHSC vient finalement de tirer une croix sur Roger Assalé. L'offre pailladine, autour de 5 millions d'euros (hors bonus), n'a pas fait plier le club suisse, qui préfère dealer un prêt, avec une option d'achat plus élevée, en Espagne.

L'attaquant international, qui s'était mis d'accord avec le club héraultais et avec le président Laurent Nicollin, va donc finalement rejoindre Léganes. Avant dernière de Liga, la formation espagnole semble pourtant proposer un projet sportif bien loin des ambitions du buteur ivoirien, qui souhaitait continuer de grandir et jouer l'Europe dans les années à venir.

A noter que si le MHSC ne souhaite pas surenchérir, c'est notamment parce que Roger Assalé aurait souffert de soucis de santé, dernièrement, selon nos confrères du Midi Libre.

Par ailleurs, l'une des autres pistes menant à Abel Ruiz s'est éteinte dès hier, comme relayé sur France Bleu Hérault. L'espagnol du FC Barcelone prend finalement la direction de Braga, au Portugal.

Montpellier devra sans doute s'en contenter

Le Montpellier Herault a donc sans doute mis un point final a son mercato d'hiver, selon nos informations, avec une arrivée (Yun) et deux départs (Badu à Chamby et Suarez au Nacional en Uruguay). Le club héraultais ne recrutera plus, sauf opportunité de dernière minute. Et il semblerait que l'élimination en Coupe de France, qui s'ajoute à celle en Coupe de la Ligue, ait convaincu les dirigeants de ne pas aller plus loin.

En effet, l'arrivée d'un attaquant n'était plus forcément conditionnée à un départ de Petar Skuletic, selon nos informations, mais la donne a quelque peu changé, ce mardi : dans la mesure où Montpellier n'est plus engagé que sur un seul tableau, le championnat, les dirigeants ne sont plus enclins à se précipiter pour recruter un plan b dans les dernières heures du marché des transferts. D'autant que le serbe n'a reçu, pour l'heure, aucune offre concrète.

Un pari et des prières

Ainsi, pour espérer accrocher une place européenne, le club héraultais va sans doute devoir croiser les doigts et prier pour que ses deux flèches, Andy Delort et Gaëtan Laborde, continuent de performer sans se blesser.

En effet, avec le prêt de Bastian Badu à Chambly, la marge de manoeuvre du coach est désormais bien limitée sans le secteur offensif. Petar Skuletic, d'abord, n'est jamais parvenu à s'imposer en Ligue 1 depuis son arrivée, et souhaite quitter le club pour se relancer sur un nouveau projet. Certaines destinations resteront d'ailleurs possibles pour lui au delà du 31 janvier, mais pas sur que le MHSC le laisse filer après cette date, s'il ne peut plus recruter.

La légende Souleymane Camara, ensuite, est sur le point de mettre un terme à sa carrière, à 37 ans, et ne semble destiné qu'à rendre service sur des bouts de match, d'ici le mois de mai.

Enfin, l'unique recrue pailladine, annoncée sur France Bleu Herault dans 100% Paillade par le président Laurent Nicollin, n'est pour le moment qu'un pari, puisque l'attaquant (ou ailier) Il-Lok Yun, international sud-coréen, n'a encore jamais joué en Europe, et n'était pas parvenu à se faire une vraie place et un nom dans le championnat japonais.

Par ailleurs, Damien Le Tallec ne quittera pas le club cet hiver. Convoité par plusieurs formation étrangères, et notamment en Chine, le milleu de terrain, cest une certitude, sera héraultais jusqu'en fin de saison.