Caen, France

Visite médical, première vrai séance ce vendredi à huis-clos... sauf dernier revirement Le SM Caen devrait rapidement officialiser le prêt de Paul Baysse par Bordeaux.

"C'est une bonne nouvelle. _On attendait cette arrivée_, a expliqué Fabien Mercadal en conférence d'avant-match. On est content que ce soit Paul qui faisait partie des priorités. On recherchait à remplacer Damien (Da Silva). On cherchait quelqu'un qui a cette capacité à mener le groupe d'un point de vue humain et les qualités de footballeurs de Paul sont indéniables. C'est quelqu'un de bon dans le duel de face, dans le jeu aérien, capable de sortir des ballons et expérimenté. C'est parfait pour nous."

C'est peut-être une bonne chose pour nous que Ronny s'en aille puisqu'il n'avait plus la tête à rester à Caen

Cette arrivée a été précédée par le départ de Ronny Rodelin. L'attaquant caennais sous contrat jusqu'en 2019 a été transféré à Guingamp.

"Tout le monde voulait le garder, explique le coach caennais que ce soit les dirigeants, le club ou ses collègues. Maintenant on sentait bien qu'il n'était pas heureux et un joueur comme Ronny pas heureux, ce n'est pas Ronny et du coup il n'est pas intéressant pour l'équipe. Je ne voulais pas une moitié de Ronny. Donc finalement c'est peut-être une bonne chose pour nous que Ronny s'en aille puisqu'il n'avait plus la tête à rester à Caen."

Pour compenser ce départ, le SM Caen va rechercher un autre joueur offensif en plus de celui qu'il cherchait déjà avant l'annonce du départ de Rodelin.

Il nous faut un joueur offensif en plus d'un joueur pour remplacer Ronny et on aura fini notre mercato.

"Le club travaille pour remplacer Ronny dans un profil différent. Cela peut être un profil de percussion, capable de dribbler et de gagner offensivement des uns contre uns.

Si on avait garder Ronny, on aurait chercher un joueur offensif donc il nous faut un joueur offensif en plus d'un joueur pour remplacer Ronny et on aura fini notre mercato.

On va chercher de la percussion. La percussion, souvent, ne va pas avec l'expérience. Ce sont souvent de jeunes joueurs. Alors on peut trouver des joueurs de percussion expérimentés mais ce n'est pas pour Caen."

Le coach caennais s'est montré assez confiant sur l'aboutissement de ces recherches pour ces deux joueurs à quinze jours de la fin du Mercato.

On sait que dans les quinze jours il va y avoir des bonnes affaires.

"Il y a des possibilités de prêts, des profils sur lesquels on travaille. J'espère qu'on pourra les faire signer rapidement. Ça va bouger, c'est sûr. Nous on a fait le gros du recrutement et puis on sait que dans les quinze jours il va y avoir des bonnes affaires parce que des joueurs dans des grands clubs et leur clubs vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas jouer et c'est là que tu peux. On le sait. C'est tout le temps comme cela."