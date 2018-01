Caen, France

Avec 12 buts inscrits en 19 matchs, le SM Caen possède la moins bonne attaque de Ligue 1. A l'exception du premier but de la saison inscrit par Damien Da Silva à Lille (2-0), l'efficacité du club normand devant les buts adverses repose uniquement sur Ronny Rodelin (3 buts et 3 passes décisives), sur Ivan Santini (6 buts et 1 passe décisive) et... sur les buts inscrits par ses adversaires contre leur propre camp (Contre Dijon et à Rennes).

"Dans notre championnat, vous connaissez les statistiques. On a clairement besoin d'un joueur qui met les buts et qui prenne la profondeur. Qu'on ait 27 joueurs ou 28, je pense que si on ne faisait pas ce joueur on serait en très très grande difficulté."

Le SM Caen a activé les pistes de Majeed Waris (FC Lorient) et Patrick Twumasi (Astana) en espérant pouvoir conclure avec le premier nommé.

Le Stade Malherbe de Caen doit également composer avec un groupe de 30 joueurs entièrement remis sur pied et à disposition. Patrice Garande aurait aimé que certains de ces joueurs soient transférés ou prêtés.

"Il y a des joueurs qui avaient des portes de sortie qui les ont refusées. Après, ils prennent leurs responsabilités. Ils ont été sollicités et ils ne sont pas partis."

Patrice Garande précise en revanche qu'il ne souhaite pas le transfert de certains joueurs moins utilisés en début de saison mais précieux en cas d'absence des titulaires.

"Il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup pour qui la porte n'est pas ouverte, en tout cas c'est mon souhait : Vincent Bessat, Jonathan Delaplace et Ismaël Diomandé. Je souhaite les garder. Ils ne jouent pas en raison de la concurrence et je dois faire des choix mais ce sont des garçons sur qui je peux compter à tout moment."