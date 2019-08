L'attaquant Santy Ngom s'engage trois ans avec le SM Caen

Le SM Caen a officialisé ce mercredi la signature de Santy Ngom. L'attaquant du FC Nantes s'engage pour trois ans. Le club de football normand souhaite recruter encore au moins un renfort offensif et un remplaçant au défenseur Jonathan Gradit, parti à Lens.

Le SM Caen a obtenu la signature de Santy Ngom ce mercredi. L'attaquant du FC Nantes s'est engagé pour trois ans à l'issue de longues discussions.

Ce Sénégalais âgé de 26 ans aura joué 13 rencontres de Ligue 1 et inscrit un but. Il était entré en cours de match il y a deux saisons à d'Ornano contre le SM Caen. La saison passée, Santy Ngom avait été prêté à Nancy en Ligue 2. Il avait inscrit 2 buts et distillé une passe décisive en 15 apparitions avec le club de football Lorrain en championnat.

Comme à son habitude, le SM Caen avait prévenu via un petit message sur Twitter d'une arrivée imminente ce mercredi matin.