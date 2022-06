Mercato Sochaux : Omar Daf veut partir à Dijon, confirme le FCSM

Ce ne sont plus des rumeurs mais la réalité. Omar Daf veut quitter Sochaux pour Dijon. Le directeur général du FCSM confirme ce lundi soir à France Bleu Belfort Montbéliard une information révélée un peu plus tôt par France 3 Franche-Comté.

Un sentiment de trahison - Samuel Laurent, directeur général du FCSM

Le patron du club a eu son entraineur ce dimanche au téléphone qui lui a confirmé son désir de rejoindre Dijon, concurrent de Ligue 2. " Il considère que le club ne fonctionne plus de la même manière. Il perdrait une part de contrôle sur le processus sportif de recrutement. Je pense que l'autre raison est peut-être financière", explique Samuel Laurent. Les discussions entre le technicien sénégalais et Dijon auraient commencé il y a quelques jours. " C'est de l'incrédulité puis c'est quand même un petit peu un sentiment de trahison parce qu'on est en plein mercato. Les joueurs doivent prendre contact avec le coach. On se retrouve avec un coach qui nous dit au dernier moment qu'il veut partir. Non, désolé, si ce n'est pas dans l'intérêt du club, ça ne marche pas. Excusez moi, mais il a un contrat", rappelle Samuel Laurent. Omar Daf a, en théorie, encore une année à honorer dans le Doubs.

Je ne cède pas au chantage.

Samuel Laurent explique qu'il n'a eu, jusqu'à ce lundi soir, aucun contact avec le club de Dijon. Les discussions financières n'ont jamais commencé. Le directeur général du FCSM entend faire respecter le contrat de son entraineur même si la porte n'est pas fermée. "On considère que sportivement, Omar Daf a fait du bon travail, on l'a renouvelé. Il était heureux de son renouvellement. Maintenant, je ne cède pas au chantage de dire attention, je vais ailleurs. Ça peut être Dijon, ça peut être le Barça, ça peut être Manchester United. Il y a un contrat avec le FC Sochaux et le FC Sochaux est plus fort que son coach. Donc, aujourd'hui, le coach du FCSM, c'est Omar", indique Samuel Laurent.

Sochaux attend une offre satisfaisante sinon Daf restera

Le FCSM a l'intention de conserver son entraineur mais ne ferme pas totalement la porte. "En effet, si on m'en offre un prix en adéquation avec ce que j'estime être sa valeur, je veux bien qu'on discute, mais ce n'est même pas le cas. Il s'agissait simplement de partir comme ça, au mépris du club. Mais on n'est pas l'Armée du salut non plus. Il n'y a pas à transiger. C'est simplement un engagement contractuel qui va être respecté", selon Samuel Laurent. Le directeur général du FCSM attend désormais une offre satisfaisante de la part de Dijon. "D'ici mardi 16h30, si on n'a pas sur la table les conditions satisfaisantes à un départ, Omar Daf terminera sa dernière année de contrat". Les supporteurs sochaliens seront vite fixés...