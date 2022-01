Mercato du Stade Brestois : "On fait avec nos moyens", explique Grégory Lorenzi

France Bleu Breizh Izel : l'arrivée de Martín Satriano correspond-elle à un besoin sur le plan offensif ?

Grégory Lorenzi : C'est vrai que depuis quelque temps, on se posait la question avec le coach de savoir si on ne pouvait pas améliorer ce secteur-là. Compte tenu de certaines choses qu'on voyait, je pense qu'il était aussi nécessaire de pouvoir apporter une touche supplémentaire et apporter aussi un peu de concurrence. Quand on a eu cette opportunité, on a forcément sauté sur cette occasion. C'est pas simple dans ce mercato de pouvoir trouver des joueurs prêts à venir. Ce sont des mercatos de retouche. Quand vous avez peu de moyens, forcément ce sont des joueurs soit en manque de temps de jeu soit en conflit avec leur club. Et aujourd'hui on avait cette opportunité avec Martín de pouvoir concrétiser sa venue et ça s'est réalisé rapidement.

Faut-il s'attendre à d'autres mouvements avant le 31 janvier ?

Non, pas du tout. Vous savez, nous on n'a pas forcément les capacités de changer complètement l'équipe, ce qui n'est d'ailleurs pas notre volonté. Les moyens financiers ne nous permettent pas d'apporter autre chose, sauf si bien entendu des joueurs étaient amenés à partir et dans ces cas-là, on ferait en sorte de pouvoir les remplacer numériquement parce qu'on aura forcément une rentrée d'argent. Mais aujourd'hui on s'attend à ce que notre mercato soit très calme.

Vous laissez entendre qu'il pourrait y avoir des départs. Y a-t-il toujours des discussions au sujet de Romain Faivre ?

Non, on voit qu'il y a très très peu de mouvements. Très peu de clubs ont des possibilités d'investir. Donc pour l'instant on est plutôt sereins. Maintenant, si demain il devait y avoir une offre assez importante pour Romain -ou pour un autre joueur parce que je pense que ce n'est pas le seul à être attiré par d'autres équipes- on avisera le moment venu.

Pour vous, est-ce qu'il y a un côté frustrant de faire un mercato sans enveloppe financière ?

Vous savez, c'est ma sixième saison donc on a l'habitude. Je ne vais pas dire que c'est frustrant parce que quand on est Brest on ne s'attend pas forcément à faire de folies. Il faut savoir qu'on est aussi dans une crise financière qui n'est pas simple pour nous, donc on fait avec nos moyens, on essaye de faire différemment. Il ne faut pas pleurer sur son sort, je pense qu'on a un effectif qui a montré sur la première partie de saison qu'il était capable de pouvoir tenir un rôle dans ce championnat, par rapport à notre objectif du maintien. On a fait des bonnes choses, il y a des choses aussi qu'on aimerait gommer mais encore une fois je pense qu'on a le groupe pour pouvoir se sauver et on sera déjà très contents de cet objectif-là.