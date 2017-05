Mercato : Stéphane Ruffier approché par Nice... mais pas seulement !

Le gardien international français lié à l'ASSE pour encore 4 ans ne devrait pas faire de vieux os dans le Forez alors que Saint-Étienne s’apprête à vivre un été de chamboulements. Il a bien été contacté par l'OGC Nice. Mais à ce jour aucun club ne lui a fait d'offre ferme.

On l'entend souvent ces dernières saisons : "si les Verts n'avaient pas Loic Perrin et Stéphane Ruffier, ils ne seraient pas si hauts au classement". Une maxime qui ne vaudra sans doute plus la saison prochaine. Autant le capitaine stéphanois fera bien partie du projet 2017-2018, autant le gardien de but devrait profiter de l'été pour voir ailleurs. A bientôt 31 ans et 6 saisons sous le maillot vert, il est extrêmement sollicité et il ne partira que dans un grand club qui lui permettra de passer un cap sportif.

Selon les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire, plusieurs clubs, dont des étrangers, souhaitent enrôler le gardien international. Parmi lesquels l'OGC Nice. Le Gym affirme qu'il n'est pas question de trouver un remplaçant à Cardinale mais il est bien entré en contact avec l'entourage du club. Et il l'est encore. A ce jour aucune proposition concrète n'a été faite par Nice ou un autre club.

Les émoluments de Stéphane Ruffier (3 millions d'euros annuels) et la durée de son contrat à racheter (4 ans) sont de nature à freiner des clubs français. Bordeaux aurait souhaité le recruter pour remplacer Carasso mais l'affaire est financièrement davantage faisable avec le Rennais Costil qu'avec Ruffier.