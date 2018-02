Strasbourg, France

Le Racing club de Strasbourg recrute in extremis un joueur avant la fin du mercato d'hiver. Il s'est terminé ce mercredi à minuit. Le Tunisien Moataz Zemzemi, 18 ans, a signé un contrat de trois ans et demi. Il vient du club africain de Tunis. Ce milieu de terrain est considéré comme l'un des grands espoirs de son pays.

🚨🔄 Moataz #Zemzemi est Strasbourgeois ! Le joueur tunisien 🇹🇳 de 18 ans qui arrive du Club Africain de Tunis s'est engagé pour trois ans et demi au Racing. Gaucher, il peut occuper plusieurs postes notamment en milieu de terrain. #BienvenueMoataz

C'est clairement un pari que réalise Strasbourg, comme il avait pu le faire il y a un an en recrutant Jean-Eudes Aholou à Orléans. Depuis, l'Ivoirien est devenu un homme clé du milieu de terrain strasbourgeois.

Une arrivée, un départ

Les dirigeants strasbourgeois avaient toujours annoncé qu'ils ne recruteraient que s'ils pouvaient faire une bonne affaire à un prix abordable. Le club n'a pas cherché non plus à tout prix à remplacer numériquement le départ d'Ihsan Sacko. L'attaquant de 20 ans a été décevant depuis le début de la saison et le Racing a même sans doute fait une bonne affaire en le cédant à Nice pour deux millions et demi d'euros. Pour pallier ce départ et renforcer son secteur offensif, l'entraîneur Thierry Laurey compte sur le jeune attaquant ivoirien Kévin Zohi, blessé lors de la première partie de saison.

Le Racing jouera son prochain match samedi 3 février face à Bordeaux au stade de la Meinau.