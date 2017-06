Mercato : suivez l'actualité des transferts en Ligue 1 et en Ligue 2

Le marché des transferts s'est ouvert ce vendredi 9 juin et se clôturera le jeudi 31 août à minuit. France Bleu vous propose de suivre les achats, les prêts et les ventes des joueurs lors de ce mercato 2017-2018 en Ligue 1 et en Ligue 2 !

Le mercato estival 2017 se refermera le jeudi 31 août à 23h59. Pendant près de trois mois, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont l'occasion de faire des affaires pour les entraîneurs et les joueurs, grâce à des achats, des prêts ou des ventes.