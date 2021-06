Mercato : Sulemana pisté par le Stade Rennais, intérêt de l'Olympiakos pour Romain Del Castillo

Depuis hier, le mercato est ouvert en Europe et les clubs peuvent enregistrer des arrivées et des départs de joueurs. Au Stade Rennais, une piste pour un joueur offensif mène au ghanéen Kamaldeen Sulemana. Au rang des départs, l'Olympiakos manifeste un intérêt pour Romain Del Castillo.

Depuis ce mercredi 9 juin, le Stade Rennais peut vendre ou acheter des joueurs pour la saison à venir. Nous vous avions récemment confirmé l'intérêt du club pour le défenseur lensois Loïc Badé. Un intérêt toujours existant, puisque Lens n'est pas fermé à la discussion et que le joueur est entré de son côté en réflexion quant à l'offre rennaise. Alexander Djiku (Strasbourg) est également sur les tablettes de Florian Maurice en défense centrale.

Dans le secteur offensif, le Stade Rennais suit la piste du ghanéen Kamaldeen Sulemana. Révélation de la saison à Nordsjaelland (Danemark), le talentueux ailier de 19 ans a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives cette saison. Les montants discutés pour un possible transfert refroidiraient toutefois pour l'instant les dirigeants rennais. Le joueur est coté à neuf millions d'euros par le site Transfermarkt.

Del Castillo en route pour la Grèce ?

Le club pourrait également enregistrer un départ en la personne de Romain Del Castillo. L'Olympiakos a récemment manifesté son intérêt au Stade Rennais pour faire venir l'ailier, en fin de contrat en 2022, sur le port du Pirée en Grèce. Un montant de cinq millions est évoqué par le journaliste de Onze Mondial Thomas Rassouli.