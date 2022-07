Mercato : Thijs Dallinga, troisième recrue du TFC

Une troisième recrue au TFC. Après l'attaquant Zakaria Aboukhlal et le gardien Kjetil Haug, le club annonce l'arrivée d'un nouvel attaquant. Thijs Dallinga a terminé meilleur buteur du championnat de deuxième division néerlandaise : 36 buts et 9 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues, la saison passée. Il évoluait sous les couleurs de l'Excelsior Rotterdam et a été élu meilleur joueur et meilleur buteur d'Eerste Divisie, participant grandement à la montée du club.

Thijs Dallinga a 21 ans, et compte deux capes avec la sélection U19 nationale pour un but marqué. Il a rejoint le groupe toulousain à Navata (Espagne) pour la fin du stage. "Je suis très heureux de signer au TéFéCé, très fier de rejoindre le club. Je suis impatient de rencontrer nos supporters, j'ai déjà très envie de disputer mon premier match au Stadium. Je regarde beaucoup de matchs de football et je connaissais donc le club avant mon arrivée. Quand les contacts ont démarré, j'ai suivi les performances de l'équipe avec plus d'intérêts et j'ai pu regarder quelques matchs de la fin de saison. J'ai aussi pu échanger avec Stijn (Spierings; ndlr) qui m'a dit le plus grand bien du club et de la ville", explique-t-il sur le site du club.

