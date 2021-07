Mercato : tout savoir sur les nouvelles recrues de l'OGC Nice

Calvin Stengs (22 ans)

C'est un ailier droit qui arrive en provenance de l'AZ Alkmaar, aux Pays-Bas. Avec son compatriote Justin Kluivert, il sera chargé d'animer l'attaque des Aiglons. Son transfert est estimé à 10 M€ et il s'est engagé jusqu’en 2026.

Il sort d'une bonne saison en Eredivisie, le championnat hollandais : 30 matchs disputés pour 7 buts et 5 passes décisives. Il est également international néerlandais et compte 7 sélections.

Calvin Stengs © Maxppp - -

Justin Kluivert (22 ans)

Fils du célèbre Patrick Kluivert, également footballeur, Justin Kluivert sort d'une saison contrasté, en prêt, au RB Leipzig (4 buts en 27 matchs, toutes compétitions confondues). Doté d'un potentiel certain, il pourra parfaitement s'adapter au 4-4-2 que Christophe Galtier compte mettre en place. Autre avantage : il connait bien Kasper Dolberg avec qui il a évolué deux saisons à l'Ajax Amsterdam, entre 2016 et 2018. Il est prêté un an avec option d'achat (10 M€).

Justin Kluivert © Radio France - -

Pablo Rosario (24 ans)

Dernière recrue en date, ce milieu défensif international néerlandais de 24 ans arrive du PSV Eindhoven. Il sort d'une saison complète aux Pays-Bas où il a joué 40 matchs (1 but - 4 passes décisives). Avec ses 1,88 m, c'est un joueur athlétique. Il pourra apporter de la solidité et de l'agressivité au milieu de terrain.

Pablo Rosario (à gauche) © Maxppp - -

Mario Lemina (27 ans)

International gabonais (19 sélections), Mario Lemina a signé jusqu'en 2024 avec le Gym. Retour en France pour ce milieu de terrain qui connait bien la Ligue 1 (68 matchs avec le FC Lorient et l'OM). Transféré à la Juventus de Turin en 2015, il a aussi joué à Southampton et Galatasaray ces dernières saisons. L'année dernière, il pris part à 28 rencontres (1 but) en prêt à Fulham en Premier League. Le club londonien a terminé 18ème du championnat anglais et a été relégué en 2ème division.

Mario Lemina © Maxppp - -

Melvin Bard (20 ans)

Melvin Bard participe actuellement aux JO de Tokyo avec l'équipe de France de football. Défenseur latéral gauche de 20 ans, il dispose d'un fort potentiel et fait partie des meilleurs espoirs français à son poste. Il quitte son club formateur, l'Olympique Lyonnais, où il a peiné à obtenir du temps de jeu l'année dernière (14 matchs).