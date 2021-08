Mercato : Le HAC se sépare d'Umut Meras et de Woyo Coulibaly

Le HAC se sépare de deux joueurs, Umut Meras et Woyo Coulibaly. Le premier s'envole pour Besiktas en Turquie, club avec lequel il était en négociation ces derniers jours. Woyo Coulibaly signe lui à Parme en Italie.

Après deux saisons et 57 matchs en Ligue 2 avec le HAC, le défenseur Umut Meras file à Besiktas (Turquie).

Le HAC se sépare de deux de ses défenseurs. Umut Meras s'envole vers la Turquie. L'arrière gauche a signé avec Besiktas, champion en titre et qui disputera la Ligue des champions. De son côté, Woyo Couliably, le latéral droit s'engage à Parme (Serie B).

De retour en Turquie

Umut Meras (25 ans) retourne donc en Turquie. Il était venu en provenance de Bursaspor sur la côte normande à l'été 2019. Après deux saisons et 57 matchs de Ligue 2 avec les Ciels et Marines, l'international turc a signé avec Besiktas (montant du transfert estimé à 1,5 M d'euros). Le club joue en Ligue des champions dans le même groupe que Dortmund (Allemagne), le Sporting Portugal (Portugal) et l’Ajax Amsterdam (Pays-Bas). L'international turc a également joué avec son pays lors de l'Euro 2021.

Autre départ : celui de Woyo Coulibaly, 22 ans. Le latéral droit, lui, s'engage 4 ans à Parme (Serie B) pour un montant estimé à 2 millions d'euros.