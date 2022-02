Mercato : une dernière salve de départ au SM Caen

Le SM Caen a mis à profit les dernières heures de son mercato ce lundi pour enregistrer plusieurs départs. Kelian Nsona part pour le Hertha Berlin et Zeidane Inoussa est prêté à Murcia. Les départs de trois autres joueurs (Evens Joseph, Jason Ngouabi et Aloys Fouda) sont en attente de validation.

Après avoir recruté le défenseur Adolphe Teikeu (Libre) avant même l'ouverture de la période des transferts et fait venir le milieu Djibril Diani, le SM Caen a poursuivi son travail de réduction de son effectif entamé cet été. Le suédois Zeidane Inoussa a été prêté à Murcia (Espagne).

Et trois autres dossiers étaient en attente de validation auprès de la FFF. Ils concernent les départs de Jason Ngouabi et Evens Joseph à Sètes et du défenseur Aloys Fouda. S'ils sont validés, cela portera à sept le nombre de joueurs qui auront quitté cet hiver le club normand aussi bien en prêt qu'en départ définitif.

Le cas de Kelian Nsona est à part. En fin de contrat en juin prochain, le Stade Malherbe a négocié son départ dès janvier avec le Hertha Berlin pour éviter un départ sans indemnités autres que celles de sa formation.