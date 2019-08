Mercato à l'OGC Nice : la piste Renato Sanches s'envole

Nice, France

Il représentait un renfort potentiel au milieu de terrain, mais Renato Sanches ne jouera pas sur la Côte d'Azur cette saison. En tout cas pas sous le maillot de l'OGC Nice. Le champion d'Europe 2016 va s'engager avec le Losc, selon RMC Sport.

Élu Golden Boy (meilleur jeune joueur du monde) en 2016, Renato Sanches n'a disputé que 17 matchs sous le maillot du Bayern Munich la saison passée sous le maillot du Bayern Munich, un club qu'il a rejoint à l'été 2016 après son été réussi. On parle d'un transfert à près de 25 millions d'euros pour le Losc, qualifié en Ligue des champions cette saison, et qui réaliserait le transfert le plus onéreux de son histoire.

Dolberg et Ounas arrivent

Sanches était une des pistes niçoises pour renforcer l'entre-jeu alors qu'Adrien Tameze reste sur le départ, malgré son refus de s'engager avec le Spartak Moscou. Il reste une dizaine de jours pour trouver le bon profil alors qu'en attaque, les transferts de Kasper Dolberg (21 ans, Ajax Amsterdam) et d'Adam Ounas (22 ans, Naples) seraient bouclés, selon nos informations.