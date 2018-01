Le Havre, France

Qui va partir ? Qui va débarquer ? Le Havre AC a déjà enrôlé Faneva Andriatsima, Arnaud Balijon et Kelly Irep (pour la saison prochaine). Il s'est déjà séparé de Bryan Passi. Mais il n'en sans doute pas fini. Le point sur les dossiers chauds, à quelques heures de la fin du mercato d'hiver. Par Bertrand Queneutte :

Alan Dzabana en renfort ?

Allan Dzabana est un joueur promettteur de l'OL © Maxppp - Richard MOUILLAUD

Son nom revient avec insistance ces dernières heures. Sur les tablettes su HAC depuis plusieurs mois, l'attaquant lyonnais de 20 ans qui n'est pour l"heure jamais apparu en Ligue 1, est l'une des cibles du club normand, en cette fin de mercato. Des discussions sont en cours entre Le Havre et l'OL. L'ailier - meilleur buteur du club avec la réserve des Gones (CFA) la saison passée - pourrait arriver sous forme de prêt, ou bien être carrément transféré. Le HAC a cependant d'autres dossiers sur le feu.

Rafik Guitane, le casse tête !

Rafik Guitane est l'un des joueurs havrais les plus convoités © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

S'il n'est pas "fini" et qu'il a encore beaucoup à apprendre et à prouver, il n'en demeure pas moins que Rafik Guitane est aujourd'hui le joueur havrais le plus convoité. Il l'est d'ailleurs depuis plusieurs années, par des gros clubs français et étrangers. A un an et demi de la fin de son contrat, le milieu offensif de 18 ans, ultra doué, n'a toujours pas accepté de prolonger avec son club formateur. Ainsi, et alors que plusieurs offres ont été transmises au HAC, le club normand pourrait être tenter de le vendre ce mercredi, et de se le faire prêter dans la foulée pour finir la saison. Les dirigeants ont en effet conscience que la "pépite" peut jouer un rôle majeur dans la course à la montée en Ligue 1, mais ils savent aussi que s'il ne prolonge pas, le joueur pourrait filer libre d'ici peu. Son agent pousserait quant à lui pour un transfert cet hiver. Rappelons que Rafik est apparu neuf fois en tant que remplaçant et deux comme titulaire, cette saison. Bilan : 1 but et 2 passes décisives.

Nathaël Julan, à Guingamp ?

Nathaël Julan pourrait quitter le HAC cet hiver © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Blessé peu avant la trêve, l'attaquant havrais n'est plus apparu en Ligue 2 depuis le 25 novembre. En manque de temps de jeu et en froid avec son coach, le buteur de 21 ans, qui a disputé quatorze matchs dont trois comme titulaire en championnat pour trois buts inscrits et une passe décisive, a tout intérêt à faire ses valises. Récemment, le club anglais de Norwich (Championship) est passé à l'offensive, avec une proposition jugée trop basse par les dirigeants normands. Quelques autres clubs se sont aussi renseignés, mais le jeune homme aurait finalement opté pour Guingamp (Ligue 1), club avec lequel il se serait mis d'accord selon le journal L'Equipe. Reste à voir si un accord sera trouvé pour le transfert du joueur, à qui il reste un an et demi de contrat.

Moussiti-Oko en National ?

Bevic Moussiti Oko n'est pas parvenu à s'imposer au HAC, pour le moment © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Arrivé l'été dernier en provenance de Dunkerque, Bevic Moussiti-Oko pourrait retourner en National où il avait inscrit treize buts la saison dernière. L'attaquant havrais de 23 ans possède quelques touches dans ce championnat, où son club pourrait accepter de le prêter. Jusque-là, le joueur peine à s'imposer : il n'a disputé que deux rencontres, contre Orléans puis face à Ajaccio, en Ligue 2. Bilan : treize minutes de jeu.

Riyad Mahrez, l'arlésienne !

Un départ de Mahrez ferait les affaires financières du HAC © Maxppp - Mike Egerton

Annoncé partout lors des derniers mercato, l'ancien havrais n'est finalement parti nulle part, jusqu'à présent. L'international algérien, qui a quitté le HAC en janvier 2014, est lié à Leicester jusqu'en juin 2020. Seulement, Manchester City pourrait passer à l'offensive à l'occasion de ce mercato d'hiver. Plusieurs sources annoncent une offre supérieure à 60 millions d'euros de la part de l'actuel leader de Premier League. En cas de départ, le HAC récupérerait 15% sur la plus-value, lui qui ne l'avait vendu que 500.000 euros il y a 4 ans.

⚽🚨 C'est fini pour Bryan Passi ! Jamais apparu en Ligue 2 avec le @HAC_Foot, le prêt du défenseur central arrivé l'été dernier est un échec... https://t.co/dfWNy4T53V — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 30, 2018

Egalement en manque de temps de jeu au HAC, Mana Dembele et Thomas Ayasse sont plutôt partis pour rester, à l'heure qu'il est. Le club a, en revanche, mis fin au prêt de Bryan Passi. Le défenseur a regagné Montpellier, lui qui n'est jamais apparu en Ligue 2 cette saison.