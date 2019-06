Mercato : Valentin Rosier de Dijon au Sporting Club du Portugal

Dijon, France

Le Sporting Club du Portugal suivait le Dijonnais depuis cet hiver, les deux parties seraient sur le point de trouver un accord comme l'annoncent plusieurs médias portugais. Certains affirment que Valentin Rosier passe ce mercredi 19 juin 2019 sa visite médicale, d'autres qu'il déjeune à Lisbonne, en attendant de signer avec le second club de la capitale du Portugal . Selon nos confères portugais , Valentin Rosier signerait pour quatre ans et le DFCO obtiendrait huit millions d'euros pour ce transfert. Pour Rappel Valentin Rosier n'a que très peu jouer cette saison avec Dijon, en raison d'une blessure au pied. Il n'est plus apparu sous les couleurs dijonnaises depuis le 22 février 2019.