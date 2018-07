Saint-Étienne, France

Entre Saint-Étienne et Rennes il a longuement hésité. Finalement Wahbi Khazri a tranché. Il vient de s’engager avec les Verts. La saison passée, il était à Rennes, prêté par Sunderland (relégué cette année en 3eme division.) Une belle saison où Khazri a porté le club breton en inscrivant 9 buts. Son arrivée est une excellente nouvelle pour les Verts. Le joueurs polyvalent peut évoluer sur tout les postes de l'attaque. A l'aise aussi bien en position d'avant-centre comme au milieu, derrière l'attaquant, Kazhri est un véritable plus dans l'effectif de l'ASSE.

Cet été, nouvelle étape pour le joueur, l’international tunisien a vécu sa première coupe du monde en Russie. Il était capitaine de l’équipe tunisienne sortie au premier tour. Il a contribué au retour de son équipe au Mondial après 12 ans d’absence.

Passé par Bordeaux pendant deux ans, il a fait une grosse partie de sa carrière à Bastia où il a été formé. Il a connu une montée en Ligue 1 avec les Bastiais. Wahbi Khazri est d’ailleurs né en Corse, à Ajaccio.

"Le leader technique dont le club avait besoin"

Khazri : une recrue qui montre que l'AS Saint-Étienne va se donner les moyens de ses ambitions lors de ce mercato. Les Verts ont du payer une indemnité de transfert d'environ 6M€ (+3M€ de bonus) à Sunderland (Premier League) où le milieu international tunisien était encore sous contrat.

D'après nos informations, le recrutement de Khazri ne veut pas dire que le club ligérien va se détourner de Rémy Cabella. Jean-Louis Gasset aimerait avoir les deux. Adam Ounas est également attendu.

Réaction de Frédéric Paquet (directeur général) sur le site officiel : "Après les signatures de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, le recrutement de Wahbi Khazri prouve toute la détermination de l’AS Saint-Etienne et de ses actionnaires à construire une équipe qui soit du même niveau que celle qui a brillamment terminé la saison passée. À 27 ans, Wahbi est arrivé à maturité. Il a non seulement conduit sa sélection jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde mais il a également réussi à montrer son grand talent dans un groupe relevé où la Tunisie a affronté deux des demi-finalistes. C’est le leader technique et le joueur de caractère dont le club a besoin pour garder la dynamique sportive de la deuxième partie de saison dernière. Le mercato est une période complexe mais nous devons rester cohérents et patients dans nos démarches, comme nous avons justement su le faire pour concrétiser l’arrivée de Wahbi Khazri."