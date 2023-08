Mercato - DFCO : Xande Silva part en prêt aux Etats-Unis

Xande Silva n'accompagnera pas le DFCO en National. L'ailier de 26 ans quitte la France pour les Etats-Unis, et le club d'Atlanta. Sous contrat avec le DFCO jusqu'en 2025, il arrive en prêt avec option d'achat, selon l'annonce de la formation américaine, mercredi 2 août 2023. Soit pile un an après l'annonce de son arrivée à Dijon. Le DFCO n'a pas encore communiqué sur le départ de Xande Silva.

Décisif en août, puis trop irréguliers

Le technique portugais aura véritablement marqué les esprits pendant un mois - celui d'août - à son arrivée à l'été 2022 en provenance de l'Angleterre et de Nottingham Forrest. Blessé, puis suspendu, il a ensuite été beaucoup trop irrégulier et a sombré avec le reste de l'équipe sur la suite de la saison, malgré quelques fulgurances et un talent indéniable sur le plan technique. Son bilan à Dijon : six buts et trois passes décisives, en Ligue 2.