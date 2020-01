Mercato : Yassine Benzia s'engage avec le DFCO

Dijon, France

Mieux vaut tard que jamais. A la veille de la fermeture du mercato d'hiver, le DFCO tient enfin une recrue. Yassine Benzia, 25 ans, quitte Lille et s'engage avec les "Rouges" pour 3 ans et demi, jusqu'en juin 2023. On ne connaît pas encore le montant du transfert. L'international algérien peut jouer attaquant ou milieu offensif.

Au DFCO pour se relancer

Le Normand de naissance, qui a fait ses débuts en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, est arrivé au LOSC en 2015. Après trois saisons pleines avec les Dogues, il a été prêté la saison dernière en Turquie, à Fenerbahçe (20 matchs joués). Depuis le début de la saison, Yassine Benzia était de nouveau prêté, en Grèce, à l'Olympiakos.