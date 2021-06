Mercato : Yaya Soumaré prêté par l'Olympique Lyonnais au DFCO

Le DFCO multiplie les annonces sur le front du mercato. Après les arrivées de Le Bihan (Auxerre) et Jacob (Niort) et la prolongation de Sammaritano, le club annonce ce mercredi 16 juin 2021 l'arrivée de Yaya Soumaré. Le milieu offensif de 20 ans arrive de l'Olympique Lyonnais, avec qui il a joué trois matchs en Ligue 1 cette saison. Le joueur est prêté par l'OL sans option d'achat pour une saison.

Un joueur déjà passé par Dijon

Formé à l’AS Minguettes puis au Pôle Espoirs de Dijon entre 2014 et 2016, cet ailier (1,73 m) est parvenu à signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur, parmi les meilleurs de France. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, Yaya Soumaré a participé au bon parcours lyonnais en Youth League en avril 2019 (quart de finale contre le FC Barcelone) et a réalisé trois entrées en jeu en Ligue 1 Uber Eats la saison passée.

Yaya Soumaré possède le profil pour apporter de la percussion au jeu offensif dijonnais. « J’aime jouer sur la vitesse, les appels dans le dos de la défense et les un contre un avec les défenseurs, explique le natif de Vénissieux. J’arrive à répéter les efforts. En Ligue 2, j’ai envie de prouver, de m’imposer dans ce groupe et d’aider le DFCO à obtenir de bons résultats. »

Gérard Bonneau, Directeur du recrutement, confirme ces qualités : « Yaya est fort techniquement et possède des qualités de vitesse et de dribble. Il doit encore travailler sur la dernière passe. Il sera un joueur important quand l’équipe aura le ballon, mais il sera aussi intéressant en contre-attaque, quand il faudra prendre la profondeur. » Le nouvel élément offensif dijonnais compte cinq sélections en équipe de France jeunes (U18 et U19).

