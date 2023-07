Merctao - Le défenseur central Dylan Batubinsika signe avec l'AS Saint-Étienne

Après l'arrivée de Sissoko dans le secteur offensif, celle de Dylan Batubinsika est la deuxième jolie prise du mercato estival pour l'ASSE dont le coach Laurent Battles cherchait à recruter un défenseur central.

Cela faisait déjà quelques temps que les Verts convoitaient ce joueur franco-congoais de 27 ans. Batubinsika était officiellement engagé jusqu'en 2025 avec le club de Famalicao (D1 portugaise) mais désireux de retrouver un championnat français. Le voilà donc stéphanois pour deux ans. Son contrat, signé ce 21 juillet, prévoit aussi une option pour une saison supplémentaire.

Batubinsika arrive avec une solide expérience. Passé par le centre de formation du PSG, il a évolué pendant quatre ans en D1 belge, avec le club d'Anvers avant de jouer en Liga Portugal. La saison dernière, le FC Famalicao l'a prêté au Maccabi Haïfa. C'est à la faveur de ce prêt en Israël que l'international congolais a pu expérimenter la Ligue des champions.

Une solide expérience qui a séduit Laurent Battles. Le coach des Verts compte aussi sur "les valeurs athlétiques et la vitesse" de son nouveau défenseur central. Batubinsika, lui, se dit "très heureux de revenir en France, à la maison" et "fier de porter [les couleurs ] de l'un des plus grands et emblématiques clubs de France."