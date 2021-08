Les supporters du Paris-Saint-Germain sont en ébullition depuis ce mardi 10 août etl'arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Une nouvelle journée de liesse s'annonce à Paris alors que le sextuple ballon d'or sera présenté à la presse au Parc des Princes, ce mercredi à 11 heures. France Bleu Paris, la radio du PSG, passe en émission spéciale de 10 heures à 13 heures avec Bruno Salomon aux manettes. Et dès ce matin, les supporters parisiens réagissaient à notre antenne. A commencer par le maire de Poissy, Karl Olive, fan de la première heure.

Messi au PSG : "C'est un vrai cadeau du Paris-Saint-Germain à tous les fans", selon Karl Olive le maire de Poissy Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Paris - Pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ils auront compris hier que vous êtes ravis de l'arrivée de Lionel Messi au PSG.

Karl Olive - On a rêvé un impossible rêve qui était celui d'atteindre, jusqu'à hier, une inaccessible étoile qui est aujourd'hui réalité. Et cette étoile s'appelle Messi.

On pourrait donc presque pousser la chansonnette aujourd'hui !

Oui tout à fait ! Je vous cache pas qu'hier, quand j'ai vu cette image de Messi avec le t-shirt "Ici c'est Paris !" c'est comme si on dégustait deux plateaux de gingembre. On a pris de l'excitation pour la journée et pour quelques années au niveau du Paris Saint-Germain. C'est un vrai cadeau du PSG, de son président Nasser Al-Khelaifi, de Jean-Claude Blanc [le directeur général du club] et de tous les actionnaires pour tous les fans parisiens et pour tous les amoureux du football. Aujourd'hui, Lionel Messi va bien au-delà des frontières d'un seul club.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous disiez-même hier que c'était un jour de joie pour notre beau pays. A ce point là ?

Le Paris-Saint-Germain est un jeune club. On a fêté son cinquantième anniversaire l'année dernière et j'ai une pensée pour les pionniers du PSG comme Jean-Pierre Dogliani dans les années 1970, comme Bernard Guignedoux, Michel Prost. J'ai une pensée également pour l'ère de Michel Denisot avec une personne que vous connaissez bien à France Bleu Paris, Eric Rabésandratana [consultant de FBP] et Laurent Fournier. Mais ça dépasse largement Paris parce que Lionel Messi au PSG représente aussi tout un écosystème. Tous les supporters, les passionnés du ballon rond en France, vont pouvoir voir dans les stades le joueur qui est aujourd'hui inégalé avec Ronaldo.

Ca représente aussi quelque chose pour votre ville puisque Lionel Messi devrait s'entraîner et même inaugurer le futur centre d'entraînement du PSG à Poissy.

Ca va être le cas puisque le centre d'entraînement du Paris-Saint-Germain s'installe à Poissy, je signe avant la fin du mois le nouveau permis de construire qui sera le dernier. Le centre de formation et d'entraînement du PSG qui est prévu pour la fin 2022, avec une ouverture début 2023. Cela représente 1.000 emplois pendant la durée des travaux, c'est vraiment un travail d'équipe avec le département des Yvelines, la région Île-de-France, la communauté urbaine, les agriculteurs et les habitants qui avaient été les premiers prévenus par Jean-Claude Blanc.