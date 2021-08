Messi au PSG, encore quelques détails à régler

Ce n'est qu'une question d'heures pour voir bientôt Neymar et Messi

Le Paris-Saint-Germain est en ébullition. L'arrivée de Lionel Messi au club est de plus en plus proche. Pour l'instant aucun accord définitif n'a été trouvé entre la star mondiale et le club de la capitale mais "ça avance très bien" l'évolution du dossier est positive nous explique une source proche du dossier.

Depuis jeudi dernier, le club est rentré en négociation avec le clan Messi. Les rendez-vous s'enchaînent, les coups de fils sont très nombreux jusqu'à très tard dans la nuit entre les dirigeants parisiens, les avocats du joueur et le père (et agent) de Lionel Messi. Au club d'autres services comme le marketing, la communication ou encore la sécurité sont sur le pont depuis ce week-end pour préparer l'éventuelle arrivée de la "Pulga" à Paris.

Pour l'instant, le joueur n'a toujours pas décollé de Barcelone. Tant que l'accord n'est pas définitif, rien ne bouge mais tout peut se déclencher "en cinq minutes" comme nous l'a confié une autre source.

En tout cas une chose est sûr, Messi n'est plus très loin d'être Parisien.