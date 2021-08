PSG : le message fort de Nasser al-Khelaïfi à Kylian Mbappé

Le président du Paris-Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a profité de la présentation de Lionel Messi à la presse pour passer un message à Kylian Mbappé ce mercredi matin. Le jeune attaquant parisien est lié au club jusqu'en 2022 et n'a pas encore prolongé son contrat.

L'occasion était trop belle pour Nasser al-Khelaïfi. Ce mercredi matin lors de la conférence de présentation de Lionel Messi à la presse, le président du PSG a profité d'une question sur Kylian Mbappé pour glisser un message piquant à l'attaquant parisien. "Kylian est Parisien, il est très compétiteur. Il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). _Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre"_, a déclaré le Qatari.

Le jeune champion du monde est lié au PSG jusqu'en 2022. Il pourrait donc être libre de partir dès janvier prochain en signant dans n'importe quel autre club. Aujourd'hui, il n'a toujours pas indiqué qu'il souhaitait renouveler son contrat. Une perspective que le club de la capitale veut à tout prix éviter. L'ancien monégasque avait coûté à Paris 180 millions d'euros et s'était hissé parmi les transferts les plus chers de l'histoire.

Pour faire son choix, le joueur avait déjà annoncé en coulisses porter un œil très attentif au mercato du club, dévoilait le journaliste Loïc Tanzi pour RMC. Il souhaiterait s'assurer que Paris ait les moyens de recruter des joueurs talentueux pour pouvoir prétendre à la Ligue des champions. C'est désormais chose faite. La venue de Messi comme une réponse aux exigences du jeune prodige.

Dans ce contexte tendu entre l'enfant de Bondy et le PSG, Mbappé n'a toujours pas réagi à l'arrivée du sextuple ballon d'or. A l'inverse de ses coéquipiers comme Neymar ou Donnarumma. Kylian Mbappé est-il mécontent de ce transfert ? A-t-il décidé de partir ? Tout est encore possible et le clan Mbappé laisse toujours planer le doute sur ses intentions.