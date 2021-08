Messi au PSG : plusieurs centaines de supporters parisiens espèrent voir atterrir la superstar au Bourget

Le Messi à Paris, ça se précise ! Lionel Messi n'a jamais été aussi près de signer au PSG. Les négociations étaient toujours en cours, ce dimanche 8 août, et pour l'instant rien n'est bouclé. Ce qui est sûr, c'est que le sextuple ballon d'or est libre, il a fait ses adieux en larmes au Barça et a bien évoqué la "possibilité" de débarquer chez nous cet été. La rumeur un peu folle commence donc sérieusement à prendre forme. Et les supporters sont chauds bouillants. Plus de 200 fans sont même allés jusqu'à l'aéroport du Bourget dans l'espoir de voir débarquer l'Argentin de 34 ans dès ce dimanche soir. Mais la superstar du ballon rond n'est jamais apparue. Notre confrère de Brut, Rémy Buisine, était sur place.

