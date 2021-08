Messi au PSG : "Une adaptation sans problème", prédit Gilles Bourges l'entraîneur adjoint du Stade Lavallois

Gilles Bourges, ancien entraîneur des gardiens du PSG entre 2012 et 2014, et actuel entraîneur adjoint du Stade Lavallois, estime ce mercredi que Lionel Messi arrive comme un poisson dans l'eau dans le club de la capitale, bien aidé par ses copains Neymar, Paredes et Di Maria.

Il a vécu de l'intérieur l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au PSG, version Quatari, en 2012. Un an plus tard, Gilles Bourges vit également le recrutement de David Beckham au sein du vestiaire parisien. Deux transferts qui ont fait à cette époque basculer le Paris Saint-Germain dans une nouvelle dimension. C'est donc d'un œil attentif que Gilles Bourges a suivi ces dernières heures l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale française.

L'actuel entraîneur adjoint d'Olivier Frapolli roulait sa bosse comme entraîneur des gardiens du PSG, sous Carlo Ancelotti. D'après lui, l'adaptation de Lionel Messi ne posera pas de difficultés particulières dans un vestiaire déjà rempli de stars du football. "Les choses vont se faire presque naturellement parce qu'ils vivent entre grandes stars en fait. Ils sont entre grands joueurs, et se connaissent par cœur. Beaucoup sont des amis dans la vie. Je pense que son acclimatation va se faire sans aucun problème. Et puis, ils se connaissent tous depuis des années. Ils ont joué les uns contre les autres. Ils vont même en vacances ensemble (rires). Et puis aujourd'hui, il y a toute une structure au PSG qui fait que les joueurs sont mis dans les meilleures dispositions" explique Gilles Bourges.

Sujet de discussion n°1 dans le vestiaire lavallois

Même s'ils s’entraînaient aux Gandonnières, au moment de la présentation officielle de Lionel Messi au Parc des Princes ce mercredi matin, les joueurs du Stade Lavallois ont pour beaucoup suivi les dernières heures de l'arrivée du prodige argentin au PSG. "On en parle dans le vestiaire forcément. Certains sont fans de Paris donc ça chambre un peu" sourit Maxence Carlier le défenseur central mayennais.

Après l'interruption de la Ligue 1 à cause du coronavirus, et du fiasco des droits télé avec le retrait de Mediapro, Olivier Frapolli l'entraîneur principal voit d'un bon oeil l'arrivée de 'la Pulga' en France. "En ce moment le foot français est un peu décrié. On a assisté à la guerre des diffuseurs. On a vu aussi que Canal+ ne voulait pas d'une Ligue 1 au rabais. Alors certes, c'est le PSG qui concentre beaucoup de stars, mais d'avoir Messi dans le championnat français c'est énorme. On en a bien besoin après cette période de vide qui a abîmé la santé financière des clubs" poursuit le coach.

"Je ne réalise même pas encore. Je l'ai vu hier sur BFM et la Chaîne L'Équipe. C'est inimaginable, mais bon, c'est très bien pour la Ligue 1 et pour le foot français" déclare Rémy Duterte le latéral gauche du Stade Lavallois. Le rêve, le Graal, pour les Mayennais, serait désormais d'affronter l'Argentin sur le terrain en Coupe de France. La cerise sur le Tango.