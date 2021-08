Frénésie chez les fans, explosion des places à la revente : la folie Messi gagne Brest pour la venue du PSG

Sera-t-il là ? Ou pas ? A trois jours du match entre Brest et le PSG vendredi soir au stade Francis Le Blé pour la 3e journée de Ligue 1, c'est la frénésie chez les amateurs de foot. Avec cette question : Lionel Messi, la star aux 6 ballons d'or, disputera-t-il son premier match dans le championnat de France ici à la pointe bretonne ? La réponse n'est toujours pas tranchée alors que l'Argentin ne compte pas encore une semaine d'entraînement à Paris depuis son arrivée en provenance de Barcelone.

La chasse aux places

Une certitude : même si des places ont été remises en vente ce mardi sur la billetterie du Stade Brestois, le stade devrait bien afficher guichets fermés vendredi soir.

Des places ont été remises en vente sur la billetterie du club ce mardi - capture d'écran https://billetterie.sb29.bzh/

Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner

Alors que le match face au PSG suscite toujours beaucoup d'engouement, on frôle cette fois le jamais vu depuis la signature de Messi au PSG. "Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner" confie Philippe, le patron du Pénalty, le bar situé derrière la tribune Kemper. "Les gens veulent savoir si on vend des places. Mais ça fait longtemps qu'on ne le fait plus !"

Des gens dont on n'avait jamais entendu parlé

Sur internet, le collectif Brest On Air est aussi très sollicité. "Très concrètement, on a reçu plein de messages privés sur notre compte Twitter" révèle Fanch, l'un des membres auteurs d'un podcast hebdomadaire. "Ce sont des gens dont on n'avait jamais entendu parlé. Ils nous demandant si on a des places ou si on peut mettre des annonces parce qu'ils en cherchent".

Des inhabitués de Francis-Le Blé

"Ils veulent tous voir Messi, s'il joue" continue Xavier Lavanant, le président du groupe de supporters l'Hermine 29, lui aussi sollicité. Une certitude est partagée par tous. "Ce sont _des gens qui ne s'intéressent pas particulièrement au foot_, ou en tout cas pas à Brest" reprend Fanch, "ils viennent seulement voir le PSG, Marseille ou des équipes de ce calibre" embraye Philippe.

80€ en tribune Quimper, 130€ en Arkéa, 150€ en Britanny Ferries

Sur Ebay, Leboncoin ou la marketplace de Facebook, les prix des places à la revente s'envolent. On voit des billets à 100 ou 130 euros en tribune Arkéa, 150 euros en tribune Foucault. Pour celles derrière les buts, 80 euros en tribune Quimper et même 150 euros en Brittany Ferries dépourvue de toit.

Après Beckham à Lorient, Neymar à Guingamp... Messi à Brest ?

"Tout le monde aimerait voir Messi à Brest, ce serait quelque chose" reprend Philippe, le patron du Pénalty, qui confirme que les discussions tournent largement autour de ça au comptoir. Car après les adieux de Beckham à Lorient en mai 2013 et les débuts de Neymar à Guingamp en août 2017, les supporters de Brest veulent aussi un événement majeur face au PSG.

Des places à 80€ en tribune Quimper - capture d'écran Ebay

Une place à 150€ en tribune Britanny Ferries - capture d'écran Facebook

Des places à 130€ en tribune Arkéa - capture d'écran Facebook