Météo : Record d'ensoleillement battu en juillet à Caen et Alençon

Météo France a relevé plus de 300 heures d'ensoleillement à Caen, Alençon et Cherbourg en juillet. Les deux premières villes citées n'avaient jamais connu un tel niveau d'ensoleillement en cette période de l'année. C'est 155% de plus que la moyenne d'ensoleillement.