"Mettre la pression sur Clermont jusqu'au bout" : vainqueur au Havre, le TFC ne lâche rien

C'était le match à gagner pour y croire encore. C'est fait. Après une belle première période récompensée par le but de Manu Koné d'une jolie frappe de loin (1-0, 25e), le TFC n'a pas su profiter de sa supériorité numérique en seconde période (carton rouge pour Bonnet à la 60e) et s'est même fait peur. Le Havre a touché la barre et le poteau de Maxime Dupé en seconde période.

"On reste en vie"

En plus des deux montants touchés, le HAC est tombé sur Maxime Dupé, auteur d'un arrêt incroyable à bout portant. Lui qui revenait du Covid : "C'est un réflexe. On n'a pas le temps de réfléchir, par chance la main va au ballon. Je suis content, surtout après ces 15 jours pas évidents. Je suis content de ma prestation et de la victoire. Je reviens bien, je suis chanceux parce que je n'ai pas de séquelles, je me sens presque même mieux qu'il y a deux semaines.

Le gardien de but toulousain a également évoqué après la rencontre la fin de saison excitante à venir : "On n'a plus notre destin en main mais jusqu'au bout on va tenter. On va continuer de mettre la pression sur Clermont. On reste en vie et c'est le plus important. Il faut gagner les trois derniers matches, peu importe la manière. Moi j'ai envie de jouer en Ligue 1 l'an prochain."

Patrice Garande lui aussi est revenu sur cette précieuse victoire : "On a bien maitrisé le match jusqu'à ce qu'on soit en supériorité numérique. Peut-être une petite baisse de concentration... Si on veut avoir un petit espoir, le challenge c'est de gagner les trois matches. L'autre objectif c'était aussi d'assurer rapidement la troisième place. Il peut encore se passer des choses."