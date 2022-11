Metz - ASSE: Krasso, un retour qui change tout ?

Il refuse de dire que l'attaque stéphanoise dépend de lui, mais son retour aux affaires pourrait bien changer le visage de l'AS Saint-Étienne. Expulsé à Sochaux et suspendu pour trois rencontres, Jean-Philippe Krasso va faire son retour ce lundi soir sur la pelouse de Metz (14e journée de Ligue 2). Un renfort très attendu pour une équipe stéphanoise toujours relégable, certes plus solide lors de ses dernières sorties (aucun but encaissé à Amiens et face à Rodez en Coupe de France) mais bien moins offensive. Depuis la suspension de son buteur ivoirien, l'ASSE n'a inscrit qu'un but en trois rencontres (un pénalty à Amiens).

ⓘ Publicité

"Aujourd'hui, Jean-Philippe nous amène déjà de la fraicheur au niveau mental, avoue l'entraineur de l'ASSE, Laurent Batlles. Il a vraiment envie de rejouer et cela se voit aux entrainements. J'espère qu'il va pouvoir de nouveau surfer sur son bon début de saison, marquer des buts, ne pas réfléchir et continuer d'avancer avec l'équipe."

Une efficacité à retrouver

Toujours meilleur buteur de Ligue 2 avec huit réalisations, le retour de Jean-Philippe Krasso sera doublement scruté ce lundi soir. D'abord sur son impact au niveau du collectif stéphanois, et puis d'un point de vue plus individuel. Depuis son quadruplé face à Bastia le 30 août dernier, l'attaquant est quasiment muet au niveau statistiques. En cinq matchs (Pau, Bordeaux, Guingamp, Grenoble, Sochaux), le nouvel international ivoirien n'a inscrit qu'un pénalty face aux Sochaliens (s'ajoutent à ce bilan deux passes décisives, face à Pau et Grenoble). Un total qui peut apparaître maigre pour un joueur voulant rester meilleur buteur du championnat.

Seul en pointe ? Avec Wadji ?

C'est l'une des grandes questions du jour. Avec le retour de Jean-Philippe Krasso, quel visage aura l'animation offensive de l'ASSE face à Metz ? L'hypothèse la plus probable reste celle d'un duo Krasso-Wadji. Un binôme encore perfectible, mais qui dans l'idéal offre le plus de solutions aux Stéphanois avec les décrochages de Krasso et la recherche de profondeur de Wadji. Cette option sera-t-elle retenue par Laurent Batlles ? Réponse ce lundi soir...

FC Metz - ASSE, 14e journée de Ligue 2, à vivre ce lundi dès 20h sur France Bleu Saint-Étienne Loire, avec nos partenaires d'Evect.