Metz - ASSE : le salut des Verts doit passer par le jeu

Quel doit être le savant dosage entre prudence et prise de risques, entre équilibre et déséquilibre ? Il ne s'agit pas là d'une question envisagée pour une prochaine épreuve de philosophie du baccalauréat, plutôt du sujet qui a occupé le staff de l'ASSE avant le déplacement de ce lundi soir à Metz (14e journée de Ligue 2). A la fois meilleure attaque et pire défense de Ligue 2 pendant une grande partie de ce début de saison, les Verts semblent gagner en solidité (aucun but encaissé à Amiens et face à Rodez en Coupe de France) tout en ayant perdu leur allant offensif (un but inscrit en trois matchs, pénalty de Wadji face à Amiens). Une prudence (ou une impuissance ?) qui ne peut pas durer pour une ASSE toujours engluée dans la zone rouge, à trois longueurs de Dijon, le premier non-relégable.

Je ne sais pas si mes joueurs font preuve d'une trop grande prudence, ce n'est pas quelque chose que je leur ai demandé. Laurent Batlles

Pour trouver ce savant dosage, cet équilibre qui permettrait à l'ASSE de retrouver de l'allant et de faire tourner, enfin, le compteur points, l'entraineur Laurent Batlles a rencontré chaque joueur, au cours de la semaine dernière. Des rendez-vous individuels pour évoquer leur positionnement sur le terrain, ce besoin de rejouer vers l'avant.

"Je ne sais pas si mes joueurs font preuve d'une trop grande prudence, ce n'est pas quelque chose que je leur ai demandé, concède Laurent Batlles. Peut-être veulent-ils sécuriser quelque chose mais aujourd'hui, le fait de sécuriser ne nous permet pas d'amener du déséquilibre chez l'adversaire. Nous devons retrouver des positionnements qui nous permettraient d'être bien plus présents devant le but adverse."

Une victoire et l'ASSE sortirait de la zone rouge

Un positionnement qui ne convient pas, évidemment, c'est celui de l'ASSE au classement de la Ligue 2. Avant cette rencontre à Metz, les Verts occupent la 19e et avant-dernière place. Un succès leur permettrait de revenir à la hauteur de Nîmes, de Dijon et de sortir de la zone rouge à la différence de buts. Devant les médias, joueurs et staff assurent ne pas faire une fixation sur cette zone de relégation, mais plutôt sur leur jeu. "On ne regarde pas forcément le classement, explique le gardien Matthieu Dreyer, titulaire ce lundi à Metz. D'ici la trêve de la Coupe du Monde, notre objectif est de réaliser deux matchs cohérents dans le contenu. Evidemment, si nous pouvons prendre six points d'ici la trêve, nous n'allons pas nous en priver."

Retour de Krasso, absences de Briançon et Monconduit

Après avoir purgé ses trois matchs de suspension suite à son carton rouge reçu à Sochaux, l'attaquant Jean-Philippe Krasso (meilleur buteur des Verts et de Ligue 2) fait son retour ce lundi dans le groupe. Un renfort de poids mais deux absences importantes, celles du défenseur et capitaine Anthony Briançon ainsi que du milieu Thomas Monconduit, tous les deux blessés. Affaibli ces derniers jours par une gastro-entérite, Aïmen Moueffek n'est pas du voyage, tout comme Sergi Palencia, Saidou Sow, Jibril Othman et Ayman Aiki (choix). Entré en jeu en Coupe de France face à Rodez, l'attaquant Mathys Saban reste dans le groupe stéphanois.

