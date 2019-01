Metz handball : Béatrice Edwige jouera à Györ la saison prochaine

Béatrice Edwige, la futur ex pivot de Metz Handball et de l'équipe de France

Metz, France

Béatrice Edwige sous le maillot jaune n°3 de Metz Handball c'est bientôt fini. Elle a choisi d'enfiler le maillot du puissant club Hongrois de Györ à partir de l'été prochain, la pivot internationale et championne du monde va s'engager pour 2 ans. "L'opportunité était trop grande pour que je la laisse passer, surtout à ce moment de ma carrière" écrit la longiligne pivot dans un message adressé sur les réseaux sociaux aux supporters.

🚨 #OFFICIEL : Après trois saisons pleines de succès avec les Dragonnes 🐲 notre pivot Béatrice EDWIGE rejoindra @GyoriAudiETO cet été.



Plus d'infos sur notre site : https://t.co/7wa2k3Igvwpic.twitter.com/MCIb9p5rPA — Metz Handball (@MetzHandball) January 29, 2019

Arrivée de Nice en 2016, Béatrice Edwige 30 ans aura passé 3 saisons chez les Dragonnes et elle a bien garni son armoire à trophée : Championne de France en 2017 et 2018, vainqueur de la coupe de France en 2017 avec Metz, championne d'Europe en 2017 et championne du monde il y a quelques semaines avec l'équipe de France.

Seul Györ pouvait la faire bouger

"Le même coup de fil serait venu de n’importe quel autre club, je ne m’en serais pas vraiment préoccupée" déclare Béatrice Edwige sur le site internet de Metz handball, la pivot avait déjà été contacté par le club Hongrois l'été dernier mais le président de Metz n'avait pas donné suite car il n'avait pas de solution de remplacement.

"Des compensations"

Le président de Metz handball, Thierry Weizman a cette fois accepté la demande "On est alors tombé d’accord très rapidement. Il aurait fallu être très égoïste pour refuser cette opportunité à Béatrice. En plus, nous avons cette fois le temps de chercher un autre pivot". Reste la question de la compensation dans un sport où il n'y a quasiment pas de transfert payant. "Györ ne va pas payer de transfert mais il y aura des compensations, on va se rapprocher de Györ pour des prêts et pour travailler avec les jeunes" explique Thierry Weizman à France Bleu Lorraine

Un beau cadeau de départ

A Györ, Béatrice Edwige va rejoindre une autre ancienne Messine championne du monde, la gardienne Amandine Leynaud. La grande pivot espère finir la saison en Moselle en fanfare, "j'aimerais bien aller au bout de la ligue des champions". Ca serait en effet un beau cadeau de départ.