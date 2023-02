Metz - SM Caen (0-0) : "Un bon point" pour "un match sérieux" selon Stéphane Moulin

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "On est quand même chez une équipe qui est en train de faire une grosse remontée au classement donc compte tenu de la valeur de l'adversaire et de leur dynamique, c'est un bon point. Ils n'ont pas réussi à trouver la faille. On a réussi pour une fois depuis la première journée à ne pas se prendre de but à l'extérieur et à faire ce que certaines équipes font chez nous. En tout cas je pense aux matchs face à Annecy (0-0) et contre Laval (0-0). J'aurais aimé notamment en première mi-temps qu'on soit plus mobile dans le jeu. C'était mieux dans la fin de la deuxième mi-temps mais il faut malgré tout féliciter les joueurs pour leur abnégation et leur sérieux. C'était un match sérieux. Il n'y avait pas de grandes envolées mais il fallait déjà régler les problèmes qu'ils nous ont posé.

ⓘ Publicité