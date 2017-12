Meurthe-et-Moselle : c’est quoi le futsal ?

Le futsal est une discipline qui séduit de plus en plus. Son côté spectaculaire est un atout considérable qui attire joueurs et spectateurs. La Lorraine n’y échappe pas. Dans son championnat élite, le club Evolve futsal est en tête et souhaite rejoindre la division 2 dans les plus brefs délais.

Les licenciés de futsal sont en nette progression. Un phénomène qui se vérifie également auprès du public et des spectateurs qui assistent aux rencontres. Il faut dire que la discipline ne manque pas d’arguments pour séduire : des gestes techniques, du rythme et peu de fautes qui rendent le futsal spectaculaire. «Rien n’est figé en futsal car tous les joueurs doivent être en mouvement, explique Hamza Brikat, joueur au club d’Evolve futsal qui dispute ses rencontres au gymnase de Neuves-Maisons. Cette discipline qui se joue par équipe de 5 sur un terrain de hand avec un ballon plus petit et plus lourd que celui utilisé à 11, demande une intelligence tactique, une vitesse gestuelle et une qualité technique pour évoluer dans des petits périmètres.»

Toutes ces attitudes et aptitudes permettent au futsal de recruter et de créer des championnats. En Lorraine, il en existe plusieurs : dans les catégories jeunes U13 et U15, chez les seniors, en district et un autre en élite (Division d’Honneur). Ce dernier est l’ultime marche avant le National et il est composé de 10 équipes dont l’Evolve futsal : «nous sommes en ce moment leader avec Longwy. Notre ambition est de devenir la première équipe lorraine à évoluer en deuxième division. Pour cela, il faudra finir premier et jouer les barrages contre des adversaires alsaciens et champardennais, précise Hamza Brikat. »

L'équipe d'Evolve joue clairement la montée en division 2 - @EVOLVE

Ces bons résultats amènent une certaine effervescence au sein du club où ils sont aujourd’hui un peu plus de 60 licenciés dont la moitié chez les jeunes qui viennent pour la plupart du foot à 11. Le futsal, un concurrent pour le football à 11 ? : «Nous faisons également partie de la Fédération Française de Football (FFF). Malgré tout, le futsal est une discipline à part entière avec son règlement et ses codes. Il est ce que l’on appelle une pratique diversifiée tout comme le Beach Soccer, souligne Hamza Brikat. Le Futsal est un excellent complément dans la formation d’un jeune joueur.»

En attendant de rejoindre les nations phares que sont l’Allemagne, l’Espagne ou le Brésil, le futsal en France progresse. Les Bleus viennent de se qualifier pour le prochain Championnat d’Europe qui se tient en Slovénie du 30 janvier au 10 février, une première historique.