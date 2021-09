MHSC : Nicholas Gioacchini, premier américain accueilli dans l'Hérault

Nicholas Gioacchini est une recrue de dernière minute. Son arrivée a été annoncée ce mercredi après-midi par le MHSC et le SMC, plusieurs heures après la fermeture du marché des transferts. Un couac administratif, mardi soir, avait retardé la validation du prêt de ce garçon pour un an (option d’achat), finalement actée par la LFP.

Un pari, zéro risque

Avec 53 matchs au compteur dans les rangs du SMC, pour neuf buts et une passe décisive, Nicholas Gioacchini est encore loin d’être un attaquant confirmé du championnat de France. D’ailleurs, le jeune homme n’a jamais goûté à l’élite, puisqu’il évoluait jusqu'à présent à Caen, club relégué en Ligue 2 juste avant qu’il ne fasse ses premières apparitions dans le groupe professionnel, sous la houlette de Pascal Dupraz, en octobre 2019. Mais Gioacchini est un joueur prometteur, buteur lors de ses débuts en deuxième division, face au Paris FC, premier club tricolore dans lequel il avait évolué lors de son arrivée dans l’hexagone en 2015, avant de rejoindre la Normandie, dans la catégorie U19.

International américain depuis moins d'un an, alors qu'il aurait aussi bien pu opter pour l'Italie ou la Jamaïque, le natif de Kansas City n'est pas assis sur des garanties, mais sur des promesses, lui qui a tout de même remporté la Gold Cup en août dernier, une compétition réservée aux pays nord américains, avec une victoire face au Mexique (1-0) lors d’une finale où le jeune est entré à trois minutes du terme.

En signant en prêt cet italo-américain réputé puissant et courageux, joueur qu’il aura la possibilité d’acheter en juin prochain, le MHSC fait donc un pari. Celui, notamment, d'une complémentarité avec Valère Germain. Les deux hommes sont souvent présentés comme étant meilleurs lorsqu’il sont associés à un autre attaquant plutôt que seuls en pointe. Mais l’idée sera de tester de Nicholas Gioacchini et d’en faire un joueur de complément, dans un premier temps, aux côtés de Stephy Mavididi et de Elye Wahi, qui eux sont plutôt des ailiers, même si l’anglais peut aussi évoluer dans l’axe, ou encore de Béni Makouana et de Yanis Guermouche.

Un prêt facilité par la connexion entre Montpellier et le SMC

A Montpellier, Nicholas Gioacchini retrouvera un visage familier et d'anciens caennais. S'il n'a pas croisé Francis De Taddeo, le directeur du centre de formation, ou encore le buteur Elye Wahi, tous les deux partis du Stade Malherbe avant son arrivée, Nicholas Gioacchini croisera de nouveau la route de Michel Rodriguez.

Aujourd'hui entraîneur des U19 du MHSC, c'est lui, l'ancien défenseur de la Paillade, qui avait repéré Nicholas Gioacchini au Paris FC lorsqu'il entrainait les U19 au centre de formation du club normand, entre 2018 et 2020.

Et nul doute que l'homme a été interrogé à son sujet, avant sa signature, ce mercredi. Mais ce prêt, c'est aussi à ses bons rapports avec un ancien de la maison que Monpellier le doit. Laurent Nicollin et la direction héraultaise entretiennent en effet un contact amical avec Olivier Pickeu, directeur sportif normand et ancien attaquant prêté à la Paillade lors de la saison 1992/1993. Nicholas Gioacchni possède par ailleurs le même agent que Valère Germain.