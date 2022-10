Michaël Debève avant Lens-TFC : "C'est toujours particulier pour moi de revenir sur mes terres"

Un gros morceau au menu pour le TFC ce vendredi soir : un déplacement à Lens. Les Toulousains affrontent les nordistes, deuxièmes de ligue 1 : les Lensois sont dauphins du PSG. Le TFC est 10ème du championnat. Un match dans l'enceinte du bouillonnant stade Bollaert qui aura un goût particulier pour Michaël Debève, l'entraîneur adjoint de Phillippe Montanier. Il a passé huit ans au RC Lens comme joueur. Une légende du club : les supporters sang et or se souviennent encore de son but qui a permis à Lens de s'imposer contre Arsenal en Ligue des Champions en 1998 . Il s'est confié à France Bleu Occitanie à quelques heures du coup d'envoi.

C'est un déplacement un peu particulier : vous allez jouer à Lens, un club que vous connaissez très bien pour y avoir joué. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures du coup d'envoi ?

C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Lens et au stade Bollaert. J'ai quand même passé dix ans de ma vie là bas. Huit ans en tant que joueur et deux ans en tant qu'entraîneur adjoint de Philippe Montanier. C'est le club référent de ma région, les Hauts-de-France, puisque je suis picard. Beaucoup de membres de ma famille sont de grands supporters de Lens et sont abonnés. Ils font souvent le déplacement pour les matches, donc c'est sûr que c'est toujours particulier pour moi de revenir sur mes terres.

Quand vous revenez là-bas, on vous reconnaît, on vous arrête dans la rue ? Vous êtes l'une des légendes du club...

Oui, pour avoir fait une longue carrière là bas, et pour avoir marqué un but important en Coupe d'Europe, contre Arsenal en Champions League. Et c'est vrai que partout en France, on se souvient de moi pour ça. Ça m'est arrivé à l'étranger, dans des endroits vraiment improbables, de tomber sur des Lensois. J'étais un joueur apprécié par les supporters : ils s'en souviennent et ils me le rendent bien. J'ai toujours été proche des supporters, j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup sur le terrain, comme ils disent là-bas, je mouillais le maillot. Donc, j'étais un joueur apprécié. J'ai encore Louisette qui m'envoie régulièrement des messages et qui a également le numéro de ma femme : c'est la supportrice emblématique du RC Lens.

Vous vous attendez à quelle ambiance vendredi soir ?

A une très grosse ambiance : le stade est plein depuis le début de saison. Pour ceux qui ne connaissent pas cette ambiance-là, c'est un public qui est très chaud et qui est à fond derrière son équipe, même dans les passages difficiles. On a quand même un effectif assez jeune, je pense qu'ils vont être surpris par cette ambiance. Tous les joueurs qui jouent là-bas s'en souviennent. Quand ce public se met à vous encourager ou à vous siffler, on l'entend. Ça prend aux tripes, vraiment. Et c'est vraiment ce qui ressort de ces moments-là.

Vous avez connu l'ère Olivier Sadran avec des tensions entre la direction du club et une partie des supporters ? Le club a bien changé ?

Même sous l'ère Sadran, il y a toujours eu des supporters qui poussaient, qui encourageaient leur équipe. Mais c'est vrai que depuis le renouveau avec le nouveau président, le public qui se fidélise un peu plus, il est peut-être plus régional. Il y a beaucoup plus de monde qui vient au stade et c'est vraiment une ambiance bon enfant. A chaque match, ils sont là, ils sont présents et nous poussent : il est vraiment en train de se passer quelque chose. La nouvelle direction a réussi à créer ce petit truc en plus pour que les gens reviennent au stade, se sentent bien et viennent encourager leur équipe. Je pense qu'on est en train de gagner des supporters. Je pense que le jeu qui est proposé par l'équipe et par les joueurs qui donnent beaucoup sur le terrain y est pour quelque chose. Je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour que le stade soit plein. Mais ça va venir au fil du temps. Mais on voit que petit à petit, le public revient au Stadium.