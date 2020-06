Michaël Delafosse persiste et signe au sujet du futur stade pour le Montpellier Hérault

Confortablement élu maire de Montpellier, ce dimanche, avec 47% des suffrages exprimés lors du second tour des Municipales, Michaël Delafosse était l'invité de France Bleu Hérault, ce lundi matin.

Celui qui a battu le maire sortant Philippe Saurel (34,5%) et Mohed Altrad (18,5%), a confirmé sa volonté de faire naître le futur stade du MHSC à Pérols, en lieu et place du projet Ode à la mer. Une annonce qui n'est pas de nature à réjouir le président du Montpellier Hérault, qui souhaite voir son futur stade apparaître dans le quartier Cambacérès.

Michaël Delafosse sur France Bleu Hérault :

"Je le dis et je recevrai le président Nicollin : en lieu et place de ce projet d'un autre temps, le shopping promenade d'Ode à la mer, je propose au club d'y implanter son stade, à la condition suivante : 100% privé. Et ça tombe bien, le président Nicollin est prêt à porter ce projet. Le stade ne se fera pas à Cambacérès. Je propose Ode à la mer, parce que le tramway est déjà présent, parce qu'il existe les surfaces de parking. Il n'est pas question qu'on y consacre de l'argent public, alors qu'l y a des priorités ailleurs. Cela a pris du retard sous la précédente mandature, parce que le maire n'avait pas su lire le plan d'exposition au bruit. Donc là, très rapidement, on va se mettre au travail".