Michel Cymes parrain de l’émission "100% PSG" sur France Bleu Paris

Tous les soirs entre 19h et 20h, Pia Clemens et ses invités vous invitent à débattre autour du PSG Football (hommes et femmes) mais aussi du PSG Handball, du PSG Judo, de la PSG Academy, du PSG e-Sport ou encore de la Fondation PSG.

Le 4 septembre, Michel Cymes, invité de l’émission "100% PSG", a accepté en direct d’être le parrain "avec grand plaisir" de cette nouvelle émission sur France Bleu Paris.

Quant à son petit frère, Franck Cymes, il a été bombardé co-parrain ! Mais qui sera la marraine ? Son nom vous sera dévoilé très prochainement.

