Berrichonne de Châteauroux : Chouaref en passe de prolonger, un nouveau défenseur en approche

Sa parole est rare, mais il est toujours écouté vu son immense expérience dans le football. Invité de 100% club, pour la première de la saison, l'ancien Président du Paris-Saint-Germain Mic tel Denisot, est revenu dans un premier temps sur la recrue vedette du PSG, Lionnel Messie : "C'est une sorte d'apothéose dans l'histoire du club. Des joueurs de cette dimension, il n'y en a jamais eu dans le championnat de France. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir Georges Weah qui a été ballon d'Or mais ce n'était pas la dimension de Léo Messie. Mais Messie Neymar et M'Bappé, les Harlem Globetrotters se sont des amateurs à côté."

Michel Denisot : "Nous sommes en discussion avec Ilyas Chouaref pour une prolongation et un défenseur est en passe de signer"

Au niveau du marché des transferts, qui ferme ses portes ce mardi 31 août à minuit, un défenseur bien connu des dirigeants est sur le point de s'engager avec la Berri. Concernant Ilyas Chouaref, il est bien parti pour prolonger et rester au sein du groupe United : "Il y a de très bonnes relations entre Ilyas et le club et nous sommes aujourd'hui en discussion avec lui pour une prolongation, il est tout à fait ouvert à ça. Il est possible aussi qu'il parte dans un club qui appartient à United World. Les joueurs qui sont chez nous sont dans un club, mais aussi dans un groupe. Pour le groupe United, on ne peut pas perdre un joueur comme Chouaref."

Les dirigeants se sont expliqués avec Marco Simone sur l'ultimatum après Avranches

Le coup de pression en direction de Marco Simone est de l'histoire ancienne : "Nous avons tourné la page. Nous sommes passés à autre chose et nous nous sommes expliqués. Cela devait rester en interne. La feuille de route est précise pour tout le monde. Ce que nous voulons tous, c'est progresser encore et encore pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Et s'il devait y en avoir, il faut les régler en interne. Nous regardons tous dans la même direction, à savoir la montée en ligue 2."

La Berri ,6e au classement général après son match nul 1-1 sur la pelouse de Créteil, reçoit ce vendredi 3 septembre à 19h, St Brieuc pour le compte de la cinquième journée du championnat National.