Michel Denisot démissionne de son poste de vice-président de la Berrichonne de Châteauroux

Qui pour succèder à Nathalie Boy de la Tour à la présidence de la Ligue de Football Professionnel ? On devrait le savoir le 10 septembre prochain à l'issue du vote de l'assemblée générale de la LFP. On sait déjà que les deux syndicats de clubs de football professionnels, Première Ligue et l'UCPF, se sont mis d'accord sur cinq parrainages, dont celui de Michel Denisot, pour l'élection des membres du collège des indépendants du conseil d'administration de la Ligue, dont sera issu son prochain président.

Les noms de Michel Denisot et de Vincent Labrune, président de l'Olympique de Marseille entre 2011 et 2016, sont les plus souvent cités. Alain Guerrini, Gervais Martel et François Morinière sont également sur les rangs. Pour se porter candidat, Michel Denisot a présenté sa démission de vice-président de la Berrichonne Football et de membre du conseil d'administration du club, lequel a accepté cette démission.