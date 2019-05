Michel Der Zakarian "dans l'optique de garder" Souleymane Camara l'an prochain à Montpellier

Décisif mardi soir lors de la victoire contre Paris, Souleymane Camara arrive en fin de contrat en juin prochain. L'attaquant du Montpellier Hérault a fait part de son envie de poursuivre au MHSC où il est arrivé en 2007. Le club semble prêt à prolonger "super seub" pour une année supplémentaire. "Nous sommes dans l'optique de le garder" a déclaré Michel Der Zakarian ce vendredi en conférence de presse.

"C’est en discussion, on y réfléchit. On a envie de lui proposer quelque chose. Maintenant on sait l'âge qu'il a, il y a des jeunes aussi qu'il faut promouvoir. Nous sommes dans l'optique de le garder. Après est-ce que lui a envie de rester pour jouer très peu ? En tout cas il est capable de jaillir encore et d'être efficace."